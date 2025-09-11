من وراء الكواليس.. ملكة جمال مصر تكشف أسرار حصولها على اللقب

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت سما كامل، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2025، بأنها شعرت باستحقاقها للتتويج، نظرا لما بذلته من جهد طويل ومكثف، مشيرة إلى، أن استعدادتها للحدث بدأت منذ سنوات، وليس قبل شهر ونصف فقط من المسابقة.

خلفية أكاديمية ومهارات متعددة

أوضحت خلال استضافتها ببرنامج "القاهرة اليوم" المُذاع على قناة "ألفا اليوم"، أنها تتمتع بخلفية أكاديمية في مجال الأعمال التجارية الدولية والعلاقات العامة، بالإضافة إلى حصولها على دورات تدريبية متنوعة، كما أنها "مايكاب أرتيست" محترفة، وهو ما منحها مزيجا من المهارات والمعرفة في مجالات متعددة.

لحظة التتويج ومشاعر الفوز

عند سؤالها عن شعورها بعد الإعلان عن فوزها، وصفت سما اللحظة بأنها "لا تُوصف"، أصيبت بالدهشة والارتباك، ولم تصدق في البداية أن اسمها هو المُعلن.

أصعب تحديات المسابقة

أشارت سما إلى أن فقرة الأسئلة والأجوبة كانت الأصعب خلال المسابقة، حيث كان يجب على المشاركات تقديم إجابة مثالية خلال أقل من دقيقة.

وكان سؤالها يتمحور حول ما إذا كان يمكن اعتبار شخص على وسائل التواصل الاجتماعي قدوة يُحتذى بها.

أهداف مهنية وطموحات شخصية

رغم عملها كفنانة مكياج، قررت سما أخذ استراحة مؤقتة للتركيز على المنافسة، وتحدثت عن حلمها في تأسيس علامة تجارية خاصة في عالم التجميل، مستوحية من نجاح رائدة الأعمال هدى قطان، التي تعتبرها قدوة لها.

كما عبرت عن رغبتها المستقبلية في الزواج، لكنها أكدت أن الأمر مرهون بالعثور على الشريك المناسب، والذي ترى أنه يجب أن يكون ناجحا ومستقلا.

وتؤمن بأن أي علاقة ناجحة تتطلب التفاهم وتقديم التنازلات من كلا الطرفين.

نمط الحياة الصحي والمظهر الجسدي

تتمتع سما بقوام ممشوق، إذ يبلغ طولها 170 سم ووزنها 54 كجم، وتحافظ على لياقتها البدنية من خلال الالتزام بنظام غذائي معتدل، وممارسة الرياضة بانتظام منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

ومن بين أطعمتها المفضلة، ورق العنب المحشي، الملوخية، وسلطة الزبادي.

العمل الخيري

أبدت سما حماسها لزيارة مستشفى 57357 مرة أخرى، مشيرة إلى شعورها العميق بالرضا والإنجاز خلال زيارتها السابقة، وحرصها على دعم الأطفال ومحاربة مرض السرطان.

