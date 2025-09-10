إعلان

جمعت بين الجمال والجاذبية.. معلومات عن ملكة جمال الأمريكتين 2025

09:35 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

توجت جيسي بيدروسو بلقب ملكة جمال الأمريكتين لعام 2025 خلال حفل مسابقة ملكة جمال العالم في نسخته الـ 72، والذي أقيم في مدينة حيدر أباد بالهند.

وظهرت في الحفل بإطلالة ساحرة، حيث أطلت بفستان طويل باللون الموف "كت" بصيحة الظهر المكشوف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جيسي مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي"، أبرز معلومات عن جيسي بيدروسو ملكة جمال الأمريكتين لعام 2025، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-تقيم في البرازيل.

-تهدف دائما إلى خدمة المواطنين في أمريكا.

-تدافع عن القضايا المهمة في البرازيل والأمريكتين .

-حصلت على لقب ملكة جمال العالم البرازيل 2024.

-تعتبر الفوز بهذا اللقب مسؤولية للتعبير عن الأمريكيتين.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 25 ألف متابع.

-تحرص دائما على مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية.

-تتنوع إطلالتها ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والألوان المتنوعة والمبهجة.

جيسي بيدروسو ملكة جمال الأمريكتين لعام 2025 مسابقة ملكة جمال العالم إطلالة جيسي بيدروسو
