7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور لها

تألقت المطربة يارا بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت يارا فستان طويل بقصة "الكب" يتميز بأنه منفوش من الأسفل ومصنوع من التل، من تصميم "maison7dubai" و"nourfathallah".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت يارا أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة مصفف الشعر "yehiaandzakariasalo" و"fawaz khalil".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم samrajewellery".