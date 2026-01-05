هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء بفستان طويل مكشوف عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي.

وفقا لـ "cadmanrock"، ارتداء فستان باللون الفضي يساعد على جذب الانتباه ويعطي مظهرا راقيا وجذابا، وبالإضافة إلى ذلك، يعد خيارا مناسبا للحفلات المسائية والمناسبات الرسمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت هيفاء أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.