نجمات خطفن الأنظار بإطلالات جريئة مع بداية 2026

كتب : شيماء مرسي

06:00 م 05/01/2026
    أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون السيلفر بصيحة الأوف شولدر
    ريهام حجاج بفستان أسود جريء
    ميس حمدان تتألق بالأخضر اللامع
    بوسي تخطف الأنظار بالأحمر الناري
    ريهام تتألق بفستان بصيحة الظهر المكشوف
    بوسي
    ميس حمدان
    ريهام حجاج
    هيفاء وهبي بفستان جريء
    611762008_1619323622570532_6857866999238137640_n
    اعتمدت ميس مكياجا ترابيا
    نوال الزغبي تتألق بفستان من المخمل

في بداية عام 2026، خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالات لافتة، حيث تألقن بفساتين جريئة وأنيقة في آن واحد.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات النجمات في 2026، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون السيلفر بصيحة الأوف شولدر مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

نوال الزغبي

تألقت المطربة نوال الزغبي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأخضر من قماش المخمل وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

ميس حمدان

ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان طويل باللون الأخضر اللامع بصيحة الظهر المكشوف، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

بوسي

ارتدت بوسي جمبسوت "كت" باللون الأحمر البرجندي مزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريهام حجاج

اختارت الفنانة ريهام حجاج الظهور بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

إطلالات النجمات 2026 أجرا إطلالات النجمات هيفاء وهبي ريهام حجاج

