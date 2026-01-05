هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور لها

في بداية عام 2026، خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالات لافتة، حيث تألقن بفساتين جريئة وأنيقة في آن واحد.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات النجمات في 2026، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون السيلفر بصيحة الأوف شولدر مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

نوال الزغبي

تألقت المطربة نوال الزغبي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأخضر من قماش المخمل وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

ميس حمدان

ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان طويل باللون الأخضر اللامع بصيحة الظهر المكشوف، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

بوسي

ارتدت بوسي جمبسوت "كت" باللون الأحمر البرجندي مزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريهام حجاج

اختارت الفنانة ريهام حجاج الظهور بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

اقرأ أيضا:

"جاذبية اللون الفضي".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة هيفاء وهبي

"سحر اللون الأبيض".. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها

"بلوك لامع".. هكذا نسقت إلهام شاهين إطلالتها في عيد ميلادها

"بالأبيض والفرو الأسود".. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

جومانا مراد بفستان أنيق.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟









