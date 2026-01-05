إعلان

كارول سماحة تتألق بإطلالة راقية.. سر اللوك

كتبت- شيماء مرسي

07:55 م 05/01/2026 تعديل في 10:22 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة كارول سماحة بإطلالة أنيقة ومحتشمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت كارول بالطو طويل باللون البيبي بلو ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

وبحسب "meagansmoda"، اللون البيبي يضفى على الإطلالة هدوء ورقي وأناقة، وبالإضافة إلى ذلك، مناسب للإطلالات النهارية ويمنح البشرة إشراقة طبيعية دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت كارول خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها المحتشمة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

كارول سماحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026