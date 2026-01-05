كارول سماحة تتألق بإطلالة راقية.. سر اللوك

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور لها

ظهرت المطربة كارول سماحة بإطلالة أنيقة ومحتشمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت كارول بالطو طويل باللون البيبي بلو ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

وبحسب "meagansmoda"، اللون البيبي يضفى على الإطلالة هدوء ورقي وأناقة، وبالإضافة إلى ذلك، مناسب للإطلالات النهارية ويمنح البشرة إشراقة طبيعية دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت كارول خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها المحتشمة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.