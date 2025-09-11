مشروب خارق يحارب الأرق ويقوي المناعة والجهاز الهضمي

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التغذية الأمريكية بيث تشيرفوني أن تناول شاي البابونج بانتظام قد يساعد على تحسين النوم وتقوية المناعة.

وأوضحت بيث: "شاي البابونج مهدئ طبيعي قد يسهم في محاربة الأرق وتقوية المناعة، لذا يجب تناول كوب واحد منه قبل النوم|.

وأضافت: "البابونج يحتوي على الأبيجينين، وهو مركب طبيعي يقلل الأرق ويساعد على الاسترخاء".

وتابعت:"البابونج يحسن جودة النوم ويحمي الخلايا من التلف، وذلك بفضل احتوائه على مواد نشطة بيولوجية مثل الفلافونويدات، وفقا لـ "mail".

وأوضحت: "التربينويدات الموجودة في البابونج يساعد على تقوية المناعة وتحسين الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وحماية الكبد من الأمراض وتحسين عمل الجهاز الهضمي ومحاربة القلق الذي يؤثر على عمل الأمعاء والمعدة وخفض مستوى السكر في الدم".

اقرأ أيضا:

بعد أزمة رنا رئيس.. 15 عاملاً قد يؤدي إلى الإجهاض وأبرز أسبابه وأعراضه

لماذا نشعر بوجود شخص ما بجانبنا في الظلام؟.. اعرف السر

ما أسباب سقوط الأشياء من اليد فجأة؟ لن تتوقع

أصيبت به ماجي بو غصن.. علامات تكشف الإصابة بورم في المخ

يحارب الكوليسترول.. مشروب يحمي من الجلطات ويخفض الضغط