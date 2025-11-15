من الألماس وسعرها ملايين.. أفخم وأشهر 6 مجوهرات ملكية حول العالم

ارتبطت المجوهرات الملكية دائما بالأناقة والفخامة، فهي ليست مجرد زينة، لكل قطعة حكاية مميزة.

إليك أبرز 6 مجوهرات ملكية اشتهرت بجمالها وقيمتها حول العالم، وفقا لموقعي "icecarats"، و"prestigeonline".

قلادة الملكة ماري

امتلكت الملكة ماري، أول ملكة لإنجلترا، واحدة من أفخم مجموعات المجوهرات في التاريخ، من أبرزها قلادة "دايموند ريفيير" المصنوعة من 34 ماسة بقطع عتيق مرصعة بالفضة والذهب، ويُقدر سعرها اليوم بنحو 1.8 مليون دولار، كما اقتنت القلادة الشهيرة "لا بيريجرينا بيرل"، أحد أشهر عقود اللؤلؤ في التاريخ.

بروش الأميرة مارجريت

عرفت الأميرة مارجريت، شقيقة الملكة إليزابيث الثانية، بشغفها بالمجوهرات الفاخرة، من أبرز مقتنياتها بروش مونوجرام المصمم خصيصا لها والمزين بحرف "M" ومُرصع بالماس، بالإضافة إلى تاج بولتيمور القابل للتحويل إلى عقد أو بروش.

وتقدر قيمة هاتين القطعتين معا بنحو 2.1 مليون دولار.

خاتم الأميرة ديانا

من أبرز مجوهراتها خاتم الياقوت الأزرق الذي قدمه لها الأمير تشارلز عند خطبتهما، وبعد رحيلها، استخدم الأمير ويليام الخاتم نفسه لطلب يد كيت ميدلتون، ليصبح الخاتم رمزا خالدا للحب الملكي.

بروش الألماس الوردي للملكة إليزابيث

تلقت الملكة إليزابيث الثانية في زفافها بروش الألماس الوردي من كارتييه ويليامسون، وهو هدية من الجيولوجي جون ويليامسون.

صُمم على شكل زهرة النرجس ومرصع بـ 203 ماسات بيضاء وحجر وردي نادر يزن 23.6 قيراطا، ارتدته الملكة في مناسبات مثل زفاف الأميرة ديانا ولقائها بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

قلادة كيت ميدلتون من كارتييه

كيت ميدلتون من أبرز من ورث أناقة المجوهرات الملكية، ترتدي قلادة "نظام حيدر آباد" من دار كارتييه، وهي هدية زفاف من حاكم حيدر آباد للملكة إليزابيث عام 1947.

تتكون القلادة من 38 ماسة بقطع بريانت و13 بقطع زمرد وماسة على شكل كمثرى في المنتصف.

تاج الأميرة كاتارينا

أما الأميرة كاتارينا هنكل فون دونسمارك، اشتهرت بتاجها الأسطوري الذي أهداه لها زوجها جيدو هنكل فون دونسمارك.

يتكون التاج من 11 زمردة كمثرية الشكل مرصعة بألماس وردي كولومبي نادر، وبيع عام 1979 مقابل 12 مليون دولار، ما جعله واحدا من أغلى التيجان الملكية في العالم.

