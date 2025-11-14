لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت الفنانة ميرهان حسين الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة وجذابة على الريد كاربت في افتتاح المهرجان.

ودائما ما تثير ميرهان حسين الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت ميرهان خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان طويل باللون الفيروزي بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست أحمد الخواجة.

واختارت ميرهان أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر هيثم دهب.

وزينت ميرهان إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق وأسورة، من تصميم "glamour.jewellery" وحقيبة من تصميم "sheclutches".

