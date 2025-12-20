مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

أحمد مجاهد: إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين.. وتعديل نظام كأس الأمم

كتب : هند عواد

04:31 م 20/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق في اتحاد الكرة المصري، مفاجأة بشأن تدشين بطولة جديدة للمنتخبات.

وكتب أحمد مجاهد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلغاء كأس أفريقيا للاعبين المحليين وبطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين في مواعيد الأجندة الدولية وكأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات اعتبارا من 2028".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام كل عامين، وتستضيف المغرب حاليا النسخة 35 من البطولة، وتقام بطولة أفريقيا للمحليين هي الأخرى كل عامين.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد مجاهد كأس الأمم الأفريقية تعديل نظام كأس الأمم الأفريقية إلغاء كأس أفريقيا للمحليين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر