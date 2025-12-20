أحمد مجاهد: إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين.. وتعديل نظام كأس الأمم

4 منتخبات تبحث عن الفوز الأول في مسيرتها بكأس الأمم الأفريقية 2025

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق في اتحاد الكرة المصري، مفاجأة بشأن تدشين بطولة جديدة للمنتخبات.

وكتب أحمد مجاهد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلغاء كأس أفريقيا للاعبين المحليين وبطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين في مواعيد الأجندة الدولية وكأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات اعتبارا من 2028".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام كل عامين، وتستضيف المغرب حاليا النسخة 35 من البطولة، وتقام بطولة أفريقيا للمحليين هي الأخرى كل عامين.

