OpenAI تطلق متجر تطبيقات جديدا داخل ChatGPT.. ما القصة؟

أطلقت شركة OpenAI متجر تطبيقات جديدا داخل ChatGPT، يضم جميع الأدوات والخدمات المتكاملة مع الروبوت الذكي في مكان واحد، بالتزامن مع إتاحة حزمة تطوير البرمجيات (SDK) للمطورين، بهدف تمكينهم من إنشاء تطبيقات وتجارب تفاعلية تعمل مباشرة داخل واجهة ChatGPT.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من دمج خدمات وتطبيقات شهيرة مثل فوتوشوب وكانفا بشكل مباشر داخل ChatGPT، قبل أن تعيد OpenAI تنظيمها اليوم تحت مظلة موحدة من خلال متجر التطبيقات الجديد.

ويظهر المتجر تدريجيا في شريط التنقل الرئيسي لتطبيق ChatGPT على الويب والهواتف الذكية، إلى جانب أقسام المشروعات والمحادثات السابقة، كما يمكن الوصول إليه عبر صفحة مخصصة، إذ يتيح المتجر تصفح التطبيقات حسب فئات متنوعة، فضلا عن أداة بحث تسهّل العثور على تطبيقات محددة.

وتحاكي تجربة الاستخدام متاجر التطبيقات التقليدية، إذ يمكن للمستخدم استعراض تفاصيل أي تطبيق، بما في ذلك وصفه وسياسات الخصوصية وآليات التعامل مع البيانات، قبل إضافته إلى ChatGPT. وبعد ذلك، يصبح التطبيق متاحا للاستخدام داخل المحادثات عبر ذكر اسمه أو اختياره من الأوامر النصية.

وفي إطار إعادة الهيكلة، أعلنت OpenAI إعادة تسمية ما كان يعرف سابقا بـ"الموصلات Connectors"، التي تتيح سحب البيانات من خدمات خارجية مثل جوجل درايف ودروب بوكس، لتدرج الآن ضمن فئة "التطبيقات Apps".

وأوضحت الشركة أن بعض التطبيقات قد تعتمد على بيانات ميزة "الذاكرة" في حال تفعيلها، كما قد تستخدم OpenAI بعض المعلومات لتحسين نماذجها لمستخدمي الخطط المختلفة، إذا كان خيار "تحسين النموذج للجميع" مفعلا.

وعلى مستوى التطبيقات المتاحة، وسعت OpenAI نطاق التطبيقات التفاعلية التي أطلقتها في أكتوبر الماضي، مثل Spotify وZillow، لتشمل أسواقًا جديدة، كما أضافت تطبيق Apple Music لمشتركي خدمة آبل الصوتية، وتطبيق DoorDash الذي يتيح تحويل الوصفات والوجبات والاحتياجات الغذائية الأسبوعية إلى سلة تسوق قابلة للشراء مباشرة من داخل ChatGPT.

وتضم قائمة التطبيقات أيضًا أدوات للإنتاجية والإبداع، من بينها فوتوشوب وكانفا لأعمال التصميم، وتطبيق Gmail الذي يوفر تلخيص البريد الإلكتروني واستخراج النقاط الرئيسية واقتراح ردود جاهزة، إلى جانب تطبيق AllTrails الذي يقدم توصيات لمسارات المشي والرحلات اعتمادًا على قاعدة بيانات واسعة.

ودعت OpenAI المطورين إلى الاستفادة من المنصة الجديدة وبناء تطبيقات تعمل داخل ChatGPT، مؤكدة أن جميع التطبيقات تخضع لإرشادات واضحة ومراجعة مسبقة قبل إتاحتها للمستخدمين.

ورغم هذا التوسع، لم تكشف OpenAI بعد عن آليات تحقيق عوائد مباشرة للمطورين من خلال متجر التطبيقات، مشيرة إلى أنها ستعلن مزيدًا من التفاصيل لاحقًا مع نمو التفاعل وزيادة عدد التطبيقات المتاحة.