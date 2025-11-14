أروى جودة جذابة.. فساتين بقصة "الأميرات" في مهرجان القاهرة

لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي

حكاية فستان من القاهرة السينمائي.. صاحبته سرقت الأضواء بجمالها في الافتتاح

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات، نستعرضها لكم في السطور التالية:

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد بفستان منفوش باللون الأحمر من الأعلى والأسود من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إنجي المقدم

ارتدت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل منفوش باللون الموف بقصة "الكب" واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أروى جودة

تألقت الفنانة أروى جودة بفستان طويل بقصة الكب متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد ونسقت معه قفازات بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين رحمي

ارتدت الفنانة ياسمين رحمي فستان طويل منفوش من الأسفل باللون الأحمر مصنوع من قماش الحرير، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بتطريزات بالكامل وشفاف من الأسفل.

