أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 20 مليونًا و321 ألفًا و58 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل عبر 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على جميع المحافظات، وتستهدف أساسًا المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، إلى جانب الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي بالأمراض المزمنة، بهدف التشخيص المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية عالية الجودة.

وأكد "عبدالغفار" أن الفحوصات الشاملة تشمل قياس ضغط الدم، ومستويات السكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون في الدم، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية بعوامل الخطورة وبرامج متابعة دورية تحدد مواعيدها بناءً على نتائج الفحص الأولي.

وأشار إلى أن الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تصرف لها الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية ذاتها، بينما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أي تكلفة، مما يقلل بشكل مباشر من مخاطر الفشل الكلوي المزمن.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على أحدث الأدلة الإرشادية العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإحالة الحالات المؤكدة مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج الكامل على نفقة المبادرة.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي، بزيارة أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر هو السبيل الأمثل لتجنب المضاعفات الخطيرة، وأن الصحة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الروسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

قرار جديد بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال - مستند