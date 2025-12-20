مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

0 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

04:14 م 20/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (3)
  • عرض 7 صورة
    الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (1)
  • عرض 7 صورة
    الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (4)
  • عرض 7 صورة
    الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (2)
  • عرض 7 صورة
    الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (5)
  • عرض 7 صورة
    الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت نسخة 2022 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حدثا تاريخيا، بالظهور الأول للعنصر النسائي في البطولة.

الرواندية سليمة راديا موكانسانجا، صاحبة الـ37 عاما، أول سيدة تدير مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، يوم 18 يناير 2022، في مباراة غينيا وزيمبابوي، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وقالت سليمة راديا موكانسانجا، بعد تلك المباراة: "كنت دائما أؤمن أنه إذا عملت بجد وكنت مُصممة، فلا شيء يمكن أن يوقفني. كانت تلك اللحظة في كأس أمم إفريقيا انتصارا ليس لي فقط، بل لجميع النساء الإفريقيات."

وتعرض سليمة لموقف محرج في أول مباراة لها بكأس الأمم الأفريقية، إذ أنها عندما ركضت لإشهار الكارت الأصفر تجاه الحارس، وضعت يدها في جيبها لم تجد الكارت، وظلت تبحث عنه حتى وجدته.

ولا يتوقف إنجاز سليمة على بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ أنها أدارت نهائي نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 في المغرب، والذي جمع بين المغرب وجنوب أفريقيا، وانتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1، كما شاركت في كأس العالم للسيدات 2019 فرنسا، حتى أعلنت اعتزالها التحكيم العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الرواندية سليمة راديا موكانسانجا أول حكمة في كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل