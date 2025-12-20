تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

شهدت نسخة 2022 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حدثا تاريخيا، بالظهور الأول للعنصر النسائي في البطولة.

الرواندية سليمة راديا موكانسانجا، صاحبة الـ37 عاما، أول سيدة تدير مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، يوم 18 يناير 2022، في مباراة غينيا وزيمبابوي، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وقالت سليمة راديا موكانسانجا، بعد تلك المباراة: "كنت دائما أؤمن أنه إذا عملت بجد وكنت مُصممة، فلا شيء يمكن أن يوقفني. كانت تلك اللحظة في كأس أمم إفريقيا انتصارا ليس لي فقط، بل لجميع النساء الإفريقيات."

وتعرض سليمة لموقف محرج في أول مباراة لها بكأس الأمم الأفريقية، إذ أنها عندما ركضت لإشهار الكارت الأصفر تجاه الحارس، وضعت يدها في جيبها لم تجد الكارت، وظلت تبحث عنه حتى وجدته.

ولا يتوقف إنجاز سليمة على بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ أنها أدارت نهائي نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 في المغرب، والذي جمع بين المغرب وجنوب أفريقيا، وانتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1، كما شاركت في كأس العالم للسيدات 2019 فرنسا، حتى أعلنت اعتزالها التحكيم العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك



"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025



