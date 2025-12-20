إعلان

كيف نسقت نانسي عجرم إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

01:40 م 20/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نانسي مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الذهبي اللامع، يتميز بأنه بصيحة "الشراشيب"، و بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت نانسي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء رياضي باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "vocal"، الفستان الذهبي يمنح مرتديه إطلالة فخمة وأنيقة تجذب الانتباه، كما أن هذا اللون يناسب جميع ألوان البشرة حيث يضفي عليها إشراقة طبيعية، و يسهل تنسيقه مع إكسسوارات مختلفة ليزيد من أناقة المظهر.

المطربة نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم نانسي عجرم بفستان قصير فوق الركبة نانسي عجرم بفستان ذهبي نانسي عجرم على إنستجرام

