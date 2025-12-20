مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

فأل حسن لمصر قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

02:28 م 20/12/2025
تستهل مصر مشوارها في كأس الأمم الأفريقية 2025، بمواجهة زيمبابوي، في التاسعة مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويعتبر هذا اللقاء الرابع عشر الذي يجمع بين مصر وزيمبابوي، وهيمن الفراعنة على المواجهات السابقة، إذ فازت مصر في ثماني من مبارياتها الـ 13 السابقة، وتعادلت في أربع مباريات، وخسرت لقاء وحيد.

وكانت لقاءاتهما السابقة الوحيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المباريات الافتتاحية لبطولتي 2004 و2019، وكلاهما فاز بهما منتخب مصر.

إحصائيات قبل مباراة مصر وزيمبابوي

تقدم منتخب زيمبابوي في أول مباراة له على الإطلاق على مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 2004 في صفاقس بتونس، عندما سجل بيتر ندلوفو هدفا ، لكن أهداف تامر عبد الحميد ومحمد بركات ضمنت فوز مصر بنتيجة 2-1.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فاز المنتخب المصري المضيف مرة أخرى على منتخب زيمبابوي 1-0 في القاهرة، وسجل محمود تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 41.

وفازت مصر في آخر ست مباريات جمعت الفريقين، ولم تخسر في آخر 10 مباريات لها ضد زيمبابوي (7 انتصارات و3 تعادلات).

وكان فوز زيمبابوي الوحيد على مصر هو فوزها على أرضها بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 1994 في 20 ديسمبر 1992.

وسجل محمد صلاح ثلاثية عندما فازت مصر على زيمبابوي 4-2 في تصفيات كأس العالم 2014 في 9 يونيو 2013 في هراري، بينما سجل نوليدج موسونا هدف زيمبابوي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي مصر وزيمبابوي

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

