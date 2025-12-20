4 منتخبات تبحث عن الفوز الأول في مسيرتها بكأس الأمم الأفريقية 2025

"لا ينبغي أن يشتت انتباهه".. أرني سلوت يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

تسعى 4 منتخبات إلى كتابة التاريخ بتحقيق أول انتصار في تاريخها، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ووفقا للحساب الرسمي للاتحاد الأفريقية لكرة القدم "كاف"، لم تحقق منتخبات موزمبيق وبنين وتنزانيا وبوتسوانا، أي انتصار في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.

موزمبيق: تجربة بلا مكافأة

تشارك موزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخها، إلا أن سجلها لا يزال سيئاً، ففي النسخ الخمس السابقة، خاض منتخب المامباس 15 مباراة دون تحقيق أي فوز، مكتفياً بأربعة تعادلات و11 هزيمة.

بعد أن أوقعت القرعة موزمبيق في المجموعة السادسة إلى جانب حامل اللقب كوت ديفوار، والكاميرون الفائزة خمس مرات، والجابون، فإنها تواجه واحدة من أصعب مراحل البطولة.

بنين: البحث عن اختراق

اتسمت مسيرة بنين في كأس الأمم الأفريقية بفارق ضئيل وفرص ضائعة، ففي مشاركاتها الأربع السابقة، خاض منتخب "جيبارد" 14 مباراة، تعادل في خمس منها وخسر تسعاً.

ووقع منتخب بنبن في المجموعة الرابعة مع حامل اللقب السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا.

تنزانيا: دروس مستفادة وتحدٍ متجدد

تعود تنزانيا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، بعد أن شاركت في ثلاث نسخ سابقة، ويعكس سجلها خيبة أمل مألوفة، إذ خاضت تسع مباريات، ثلاثة تعادلات، وست هزائم.

وقع منتخب تاييفا ستارز في المجموعة الثالثة، حيث شكلت نيجيريا وتونس منافسين من النخبة، إلى جانب أوغندا.

بوتسوانا: لا تزال تنتظر النقطة الأولى

يُعد تاريخ بوتسوانا في كأس الأمم الأفريقية الأقصر بين الدول الأربع المشاركة، فقد كانت مشاركتها الوحيدة في عام 2012، إذ خاضت ثلاث مباريات وخسرتها جميعها.