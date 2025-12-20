تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما

رحلت عن عالمنا اليوم السبت 20 ديسمبر، عن عمر يناهز 72 عاما الفنانة الكبيرة سمية الألفي، والدة النجم أحمد الفيشاوي، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازتها عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

