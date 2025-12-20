إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما

كتب : مصراوي

12:30 م 20/12/2025
رحلت عن عالمنا اليوم السبت 20 ديسمبر، عن عمر يناهز 72 عاما الفنانة الكبيرة سمية الألفي، والدة النجم أحمد الفيشاوي، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازتها عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

وفاة سمية الألفي الفنانة سمية الألفي رحيل الفنانة سمية الألفي وفاة والدة أحمد الفيشاوي تشييع جنازة سمية الألفي عصر اليوم

