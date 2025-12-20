الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا

كتب- محمد نصار:

تشير الحسابات الفلكية إلى أن الانقلاب الشتوي سيحدث غدًا الأحد 21 ديسمبر حيث ستصل الشمس إلى أقصى ميل لها على مدار الجدي معلنة بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والذي يستمر حوالي 89 يومًا فيما يشهد النصف الجنوبي الانقلاب الصيفي.

يحدث الانقلاب الشتوي، بحسب الجمعية الفلكية، نتيجة ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس يجعل نصف الكرة الشمالي والجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال أشعة الشمس وليس لاختلاف المسافة عن الشمس ويعد هذا الاختلاف في طول النهار والليل بين نصفَي الكرة الأرضية دليل عملي على كروية الأرض إذ لا يمكن للأرض المسطحة أن تنتج هذا الاختلاف الدوري في زاوية سقوط أشعة الشمس والفصول الأربعة.

وفي يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس فتكون الشمس ظاهريًا في أقصى جنوب السماء مما يجعل النهار في معظم المواقع شمال خط الاستواء أقصر من 12 ساعة بينما يكون أطول من 12 ساعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

أما في شمال الدائرة القطبية (خط عرض 66.5 درجة شمال) لا يحدث شروق أو غروب للشمس إذ تبقى الشمس تحت الأفق طوال اليوم وفي الدائرة القطبية الجنوبية (خط عرض 66.5 درجة جنوب) تبقى الشمس فوق الأفق طوال اليوم وتحدث ظاهرة شمس منتصف الليل إحدى الأدلة على كروية الأرض.

كما يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر وشروق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس مسار الشمس في السماء يكون منخفضًا وعند الزوال تكون الظلال في أقصى طول لها خلال السنة وتغرب الشمس مبكرًا.

وبعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء يستمر ظهورها من نقطة ثابتة جنوب الأفق لبضع أيام قبل أن يبدأ مسارها الظاهري في التحرك نحو الشمال تدريجيًا نتيجة حركة الأرض في مدارها حول الشمس ومع مرور الأيام تبدأ ساعات النهار بالزيادة حتى يحدث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس 2026 حيث تتساوى ساعات الليل والنهار.

