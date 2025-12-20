"وقع عليها ونش".. مصرع فتاة 13 عامًا أثناء مرورها بشارع في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا مصرعها اليوم في حادث مأساوي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر سقوط ونش من الطابق الرابع أثناء أعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية بشارع حمام السباحة.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بسقوط ونش من أعلى موقع البناء، ما أسفر عن إصابة الفتاة أثناء مرورها بالشارع في توقيت الحادث.

وتم نقلها على الفور إلى المستشفى في حالة خطيرة، لكنها توفيت فور وصولها متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها.

وتبين أن الضحية تُدعى هويدا ت، 13 عامًا، حيث تصادف وجودها أسفل موقع العمل لحظة سقوط الونش، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية.