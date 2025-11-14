"زي القمر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ميس حمدان في القاهرة السينمائي

قبل انطلاقها.. متسابقة تنسحب فجأة من مسابقة ملكة جمال الكون 2025

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة ميس حمدان خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الشريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إن فستان الفنانة ميس حمدان تحفة ومناسب لجسمها وقوامها وأيضا للسجادة الحمراء.

وأشار الشريف أن تصميم الفستان بشكل عام موفق وايضا تسريحة الشعر والمكياج، ولكن اختيارها للنظارة لا يتناسب مع السجادة الحمراء.

