الأردن يشارك في ضربات جوية ضد تنظيم داعش جنوب سوريا

كتب : مصراوي

03:59 م 20/12/2025

تنظيم الدولة الإسلامية داعش

وكالات

قالت القوات المسلحة الأردنية، السبت، إن الأردن شارك عبر سلاح الجو الملكي في تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددًا من الأهداف التابعة لتنظيم داعش في مناطق جنوب سوريا.

وأضافت القوات، في بيان، أن العملية نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت أن الضربات جاءت في إطار مكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استخدام جنوب سوريا كنقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة، خاصة بعد إعادة تنظيم داعش بناء قدراته في تلك المناطق، وفقًا للبيان.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، الجمعة، ضربات عسكرية في سوريا بهدف "القضاء" على مقاتلي داعش ومواقع أسلحتهم، ردًا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي في تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، قبل نحو أسبوع.

ونسبت واشنطن "هجوم تدمر" إلى تنظيم داعش، علمًا بأن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه.

القوات المسلحة الأردنية سلاح الجو الملكي تنظيم داعش سوريا

