بعد افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شارك خبير الموضة محمد كمال رأيه في أبرز إطلالات النجمات عبر منشور له، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث قدم تقييمًا خاصًا لأجمل ثلاث إطلالات لفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف استايل"، أبرز الإطلالات وفق تعليق خبير الموضة:

إطلالة يسرا

وصف خبير الموضة فستان النجمة يسرا بأنه من أجمل الإطلالات في مسيرتها، مؤكدًا أن اختيارها للون الغامق كان موفقًا للغاية، وأن خامة القماش جاءت راقية وانسيابية.

وأشار إلى أن الدرابيه نُفذ باحترافية عالية، مع تصميم الأكمام المنسدلة بشكل أنيق، ما أضفى على الإطلالة فخامة ورقيًا.

وأضاف كمال: "الفكرة البسيطة المعتمدة على خامة واحدة فقط كانت تحفة بصرية، وتستحق تقييم 8 نجوم".

إطلالة درة

أما النجمة التونسية درة زروق، فاعتبرها كمال "الحصان الأسود لكل المهرجانات"، مشيرًا إلى أنها من أكثر النجمات العربيات قدرة على التألق على السجادة الحمراء بثقة وأناقة.

وقال إن قصة صدر الفستان مصممة باحترافية عالية، وإن الدرابيه المزين بالتطريز اليدوي الفاخر منح الفستان لمسة من الفخامة.

وأضاف: "درة تعرف كيف تحافظ على رشاقتها لتناسب كل الإطلالات، وتستحق تقييم 8 نجوم أيضًا".

إطلالة هبة مجدي

أما الفنانة هبة مجدي، فوصفها كمال بأنها دائمًا ما تعتمد على البساطة والهدوء في اختياراتها، قائلًا:"الهدوء هو سمة طلاتها الدائمة، فقد اختارت خامة ولونًا موحدين، مع لمسة من الدرابيه في المنتصف لإبراز القوام".

وأشار إلى أن هبة تحافظ على رشاقتها لتظهر بإطلالة أنيقة، مؤكدًا أن الديكولتيه لو جاء بتصميم مختلف لكانت الإطلالة أكثر تميزًا وارتفاعًا في المستوى.