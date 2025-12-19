خطفت بعض النجمات الأنظار إليهن بإطلالات محتشمة خلال ظهورهن في المهرجانات والحفلات في عام 2025.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم النجمات التي ظهرن بإطلالات محتشمة في 2025.

هبة مجدي

أطلت الفنانة هبة مجدي خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2025 بفستان طويل باللون الأزرق اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مي عز الدين

تألقت الفنانة مي عز الدين بفستان طويل باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في مهرجان البحر الأحمر 2025 بفستان طويل باللون الموف الداكن، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

ليلى علوي

ارتدت الفنانة ليلى علوي بقفطان طويل البيج مزينا بنقوشات باللون البرتقالي والأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ليلى زاهر

ظهرت الفنانة ليلى زاهر بفستان طويل باللون البيج مزينا بتطريزات بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ملك زاهر

أطلت الفنانة ملك زاهر بـ بدلة باللون الأزرق ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة يد باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.