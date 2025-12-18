ظهر النجم أسر ياسين، بلوك كاجول، وذلك خلال عدة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجاء ذلك خلال احتفال مجلة "enigma" بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين.

وارتدى آسر ياسين جاكيت أسود من الجلد بقصة كلاسيكية، ونسق تحته قميصاً أبيض بياقة بارزة، أما البنطلون فكان أسوداً بقصة مستقيمة، مما حافظ على أناقة الإطلالة ورسميتها.

وأكمل مظهره بحذاء أسود لامع ونظارة طبية أو شمسية بإطار داكن.

دلالات الجاكيت الجلد الأسود في عالم الموضة:

وفقاً موقع "Who What Wear"، فإن الجاكت الجلد يدل على التمرد والاستقلالية، وارتداء هذه السترة يميز صاحبها عن الآخرين، كما يمنح الجاكيت الجلد شعوراً بالجرأة والقوة، ويتميز بمظهره الأنيق الذي لا يفقد رونقه أبداً.