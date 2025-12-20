كواليس مشاركة فنان مصري في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية

"لا ينبغي أن يشتت انتباهه".. أرني سلوت يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مشاركته في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، البطولة المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال محمد رمضان، في تصريحات عبر إذاعة نجوم إف إم: "فخوي كمصري مشارك في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية "ماما أفريقيا"، من توزيع الموزع المغربي العالمي ريد وان".

وأضاف: "ويشاركني النيجيري ريما، بداية الأغنية كانت باللغة الإنجليزية والبطولة في المغرب، لهذا طلبت إضافة كلمة المغرب ونغني البداية باللغة العربية".

