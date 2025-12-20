مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

كواليس مشاركة فنان مصري في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

12:36 م 20/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 5 صورة
    بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
  • عرض 5 صورة
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022
  • عرض 5 صورة
    مشجع إيفواري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015، التي فاز بها منتخب ساحل العاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مشاركته في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، البطولة المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال محمد رمضان، في تصريحات عبر إذاعة نجوم إف إم: "فخوي كمصري مشارك في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية "ماما أفريقيا"، من توزيع الموزع المغربي العالمي ريد وان".

وأضاف: "ويشاركني النيجيري ريما، بداية الأغنية كانت باللغة الإنجليزية والبطولة في المغرب، لهذا طلبت إضافة كلمة المغرب ونغني البداية باللغة العربية".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية محمد رمضان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل