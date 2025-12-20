إعلان

موعد ومكان عزاء الفنانة سمية الألفي

كتب : هاني صابر

03:45 م 20/12/2025

الفنانة سمية الألفي

حددت أسرة الفنانة سمية الألفي، موعد ومكان عزاء الراحلة بعد وفاتها صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال مشاركته بالجنازة: "عزاء سمية الألفي يوم الاثنين المقبل بمسجد عمر مكرم".

وشيع نجوم الفن جنازة الفنانة سمية الألفي لمثواها الأخير، وكان من بين الحضور بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

وغاب الفنان أحمد الفيشاوي، عن جنازة والدته وتوديعها لمثواها الأخير بسبب سفره لأمريكا، ويعود غدا لاستقبال المعزيين بمسجد عمر مكرم.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

