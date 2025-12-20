وزير الإسكان يتفقد تطوير الطرق والمحاور بالشيخ زايد

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق الداخلية بمدينة الشيخ زايد، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الجولة من مدخل 3 بالمدينة لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها، ثم تفقد الطريق الموازي لوصلة دهشور أمام واجهة الحي التاسع بداية من مدخل 3 حتى مدخل 6، كما تفقد أعمال تطوير طريق البستان بطول بطول 9.5 كم، والذي يشمل قطاع عرضي لمسار الدرجات المنفذ بجزيرة الطريق، حيث تابع الوزير، رفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية.

كما تفقد وزير الإسكان، عددًا من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الفرعية والأحياء بالمدينة، حيث تشتمل الأعمال على رفع كفاءة الطرق وتنفيذ ممرات المشاة والأرصفة والبردورات، ومنها طرق: المستقبل، والنزهة، والروضة.

ثم انتقل وزير الإسكان، لتفقد طريق الريفيرا، والذي يعد شريان مروري جديد لمدينة الشيخ زايد، وتابع تنفيذ أعمال التطوير للطريق، ضمن خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة وخارجها.

واستمع الوزير إلى شرح عن المشروع حيث يبلغ طول الطريق: 3 كم، وبعرض 50 مترًا بعدد 4 حارات مرورية في كل اتجاه، ويبلغ عدد أماكن الانتظار نحو 1800 مكان انتظار، ويُعد طريق الريفيرا أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة، حيث يربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ومدينة الشيخ زايد، ويُعتبر بديلًا استراتيجيًا لمحور 26 يوليو، مما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتسهيل الوصول إلى المدينة من مختلف الاتجاهات.

ووجه وزير الإسكان، بالاهتمام بأعمال الزراعات والنظافة على الطرق، كما وجه بإزالة المخلفات، وتابع أعمال الإحلال والتجديد لبعض خطوط المياه، وتكثيف الأعمال والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها بالمشروعات، وإعادة الشيء إلى أصله.

