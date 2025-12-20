انخفض سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت 20-12-2025، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3853 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4955 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5780 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 6605 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 46240 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66050 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4,338.8800 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.