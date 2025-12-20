مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

الركراكي يعلن التحدي: "هدفنا الأول والأخير لقب كأس الأمم الأفريقية"

كتب : هند عواد

01:59 م 20/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي مدرب المغرب
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب
  • عرض 12 صورة
    الركراكي
  • عرض 12 صورة
    وليد الركراكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مباراة جزر القمر، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر لها مساء غدا الأحد 21 ديسمبر.

وقال وليد الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"الهدف الأول والأخير هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، منذ انتهاء النسخة الماضية للبطولة، في كوت ديفوار 2023".

وأضاف: "عملنا بشكل مكثف ودقيق على جميع المستويات، وبالتالي يجب أن نحترم الخصم واللعب مباراة بمباراة، من أجل ضمان التتويج بالكأس، وإسعاد جماهيرنا، وبالنسبة لأشرف حكيمي فهو بذل مجهودًا كبيرًا في البروتوكول العلاجي خلال خمسة أسابيع".

واختتم الركراكي: "لا أعلم حتى الآن ما إذا كان حكيمي سيلعب أم لا، هو الآن في صحة جيدة ولكنه قام بعمل جيد واتخذ قرارات حاسمة من أجل بلده والدفاع عن القميص الوطني، ونتمسك بعاداتنا وتقاليدنا، وعلينا السيطرة على مشاعرنا وضبط انفعالاتنا، خاصة أننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، ونعرف توقعاتهم، أكدت على الجميع ضرورة الحفاظ على الهدوء واللعب بثقة".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الركراكي كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب منتخب جزر القمر وليد الركراكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل