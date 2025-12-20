الركراكي يعلن التحدي: "هدفنا الأول والأخير لقب كأس الأمم الأفريقية"

"لا ينبغي أن يشتت انتباهه".. أرني سلوت يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مباراة جزر القمر، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر لها مساء غدا الأحد 21 ديسمبر.

وقال وليد الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"الهدف الأول والأخير هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، منذ انتهاء النسخة الماضية للبطولة، في كوت ديفوار 2023".

وأضاف: "عملنا بشكل مكثف ودقيق على جميع المستويات، وبالتالي يجب أن نحترم الخصم واللعب مباراة بمباراة، من أجل ضمان التتويج بالكأس، وإسعاد جماهيرنا، وبالنسبة لأشرف حكيمي فهو بذل مجهودًا كبيرًا في البروتوكول العلاجي خلال خمسة أسابيع".

واختتم الركراكي: "لا أعلم حتى الآن ما إذا كان حكيمي سيلعب أم لا، هو الآن في صحة جيدة ولكنه قام بعمل جيد واتخذ قرارات حاسمة من أجل بلده والدفاع عن القميص الوطني، ونتمسك بعاداتنا وتقاليدنا، وعلينا السيطرة على مشاعرنا وضبط انفعالاتنا، خاصة أننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، ونعرف توقعاتهم، أكدت على الجميع ضرورة الحفاظ على الهدوء واللعب بثقة".

