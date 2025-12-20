إعلان

الرئيس السيسي يهنئ رئيس النيجر وملك بوتان بالعيد القومي

كتب : محمد نصار

04:30 م 20/12/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إعلان الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النيجر للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك جيجمي خيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

