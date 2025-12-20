شاركت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت ملك مرتدية فستانا من اللون الأسود، ومن بين تعليقات الجمهور على الصور: "بنحبك يا ملوكة، لوكا يا لوكا، تحفة يا ملوكة خطير أوي، قمر أوي، أجمل بنوتة، برنسيسة، تحفة فنية بجد ما شاء الله، أحلى ملوكة في العالم، أحلى واحدة".

جدير بالذكر أن ملك عُرض لها في 2025 مسلسل سيد الناس الذي شاركت به في السباق الرمضاني، إخراج محمد سامي، بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد زاهر، منة فضالي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كما شاركت في بطولة مسلسل أزمة ثقة، ومسلسل ساعته وتاريخه.