نجلاء بدر بفستان مكشوف.. نجمات تألقن بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

07:30 م 14/11/2025
خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، حيث سيطرت فساتين بفتحات الساق على العديد من الإطلالات، ونستعرضها لكم في التقرير التالي:

حسناء سيف الدين

ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان جريء باللونين الأخضر والأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

هاجر الشرنوبي

تألقت الفنانة هاجر الشرنوبي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الفضي.

يسرا

ارتدت يسرا فستان طويل باللون الأسود شفاف من الأسفل وبفتحة ساق جريئة، وتميز الفستان بأنه مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

هنادي مهنا

ارتدت الفنانة هنادي مهنا فستان طويل باللون الأس بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة.

بسمة

تألقت الفنانة بسمة طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية وبفتحة ساق جريئة.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بفستان طويل باللون الأزرق "كت" بقصة الشراشيب من الأسفل.

إلهام وجدي

تألقت الفنانة إلهام وجدي بفستان طويل باللون الفضي بقصة الكب ومزينا بفتحة ساق جريئة.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستان طويل باللون الأزرق مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ستق جريئة.

