فستان قصير وجريء.. يمنى خوري بإطلالة مُلفتة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمنى بفستان قصير فوق الركبة باللون البيج، مزين بنقوش مميزة، مع أكمام واسعة تضفي لمسة انسيابية وعصرية على الإطلالة.

كما يتميز الفستان بأنه بصيحة الظهر مكشوف وفتحة عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وحقيبة متعددة الألوان.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وخاتم، وأسورة.

تحرص عارضة الأزياء اللبنانية دائما على الظهور بإطلالات تجمع بين الجرأة والأناقة، ما يجذب الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال فساتين طويلة أو قصيرة أو إطلالات كاجوال.