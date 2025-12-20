في عام 2025، ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجانات السينما عدة إطلالات غير موفقة لم تنجح في لفت الأنظار، سواء بسبب التصميم أو اختيار الخامات.

وأشار إلى ذلك خبراء الموضة مثل الناقدين اللبنانيين إيلي حنا وحايك شاهين عبر صفحتهما الرسمية على موقع "إنستجرام"، بالإضافة إلى مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"مصراوي".

بشرى

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" على إطلالة الفنانة بشرى في ختام مهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الفستان لم يكن مناسبا لقوامها رغم جمال التصميم.

وأضاف أن الفستان كان سيليق بفنانة أخرى مثل تارا عماد، لأن الموديل لا يتماشى مع شكلها ومقاسها.

صبا مبارك

اعتبر ناقد الموضة اللبناني حايك شاهين عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" أن فستان صبا مبارك خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر لم يكن موفقا، موضحا أنه لم يظهر كفستان كلاسيكي ولم يكن ملفتا، خاصة الجزء العلوي.

ليلى علوي

رغم وجود فكرة واضحة في إطلالة ليلى علوي، رأى إيلي حنا أن التطبيق كان غير موفق، حيث احتوى الفستان على عدة أخطاء تصميمية، ومنح الإطلالة تقييم 5 من 10.

انتصار

أوضحت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي" أن فستان الفنانة انتصار في فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة لم يكن موفقًا، مشيرة إلى أن التطريز في الجزء العلوي قصر منطقة الخصر، وأن الكاب المصنوع من الشيفون لم يضف أي قيمة للإطلالة.

علا رشدي

انتقدت زينب الشوربجي فستان علا رشدي في افتتاح مهرجان الجونة، مشيرة إلى أن الإطلالة بدت قديمة ومكررة، وأن اختيار الخامة واللون جعل المظهر داكنا وغير مناسب لبشرتها.

يسرا

في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي، رأى إيلي حنا أن الجزء العلوي من فستان يسرا كان جيدا، لكن بطانة الجزء السفلي لم تكن موفقة، كما أن تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات لم تتناسب مع الفستان، ومنح الإطلالة تقييم 6.5 من 10.

ياسمين صبري

أوضح حنا أن فستان ياسمين صبري في افتتاح مهرجان البحر الأحمر لم يكن موفقًا مقارنة بإطلالاتها السابقة، مشيرا إلى أن المجوهرات لم تتناسق مع لون الفستان، وأن التجربة الجديدة لم تنجح هذه المرة.

إلهام شاهين

رغم أن مكياج وتسريحة شعر إلهام شاهين كانت مناسبة، أضاف "ناقد الموضة اللبناني" أن الفستان لم يكن موفقا لقوامها وأسلوبها، ومنح الإطلالة تقييم 4.5 من 10.