حصاد 2025 | نجمات تألقن بإطلالات محتشمة هذا العام

أشاد مصمم الأزياء إيلي حنا بإطلالة عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت رهف بفستان طويل باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر مصنوع من قماش المخمل مزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت رهف أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وعلق إيلي حنا على إطلالتها قائلة: "تعد من أجمل الإطلالات في المهرجان، وهي معروفة باختياراتها الموفقة في معظم الأحيان".

وأضاف حنا: "جاء الفستان بلون مميز يليق والأهم أنه مناسب لها للغاية ويبرز جمال إطلالتها".

وتابع ناقد الموضة: "تصميم الفستان جميل، كما أن المزج بين قماش المخمل واللون الأزرق الملكي، جعل الإطلالة موفقة للغاية".

وأشار: "تنسيق المجوهرات مناسب للفستان وأيضا المكياج موفقا، وقيم الإطلالة 9-10".

