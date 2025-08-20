سيارة أوروبية حديثة موديل 2020 بسعر 450 ألف جنيه.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات المستعملة الأوروبية، وذلك للاعتمادية التي تقدمها هذه النوعية من السيارات فضلا عن تسعيرها الجيد عند إعادة البيع.

وتعد رينو لوجان واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية بسوق المستعمل، ويبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري.

يمكن للمقبلين على الشراء الحصول على رينو لوجان السيدان العائلية كسر زيرو موديل 2020 بمتوسط سعري 450 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وناقل الحركة والتجهيزات وعداد الكيلو مرت والتجهيزات والكماليات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو لوجان التفصيلية بالسوق المصري:

محرك وأداء

تقدم لوجان بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 نقلات، بقوة 110 حصان، عزم أقصي 148 نيوتن.متر عند 3750 لفة بالدقيقة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 175 كم/س.

مساحات وأبعاد

تقدم لوجان بطول 4354 مم، عرض 1496 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2635 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 510 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 و16 بوصة.

تجهيزات الأمان

تقدم لوجان بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

تجهيزات و كماليات

مقصورة لوجان، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث وعبر تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، تكييف هواء أوتوماتيكي.

