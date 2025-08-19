القاهرة - (مصراوي):

انطلقت قبل أيام في السوق المصري، السيارة "كيا سيلتوس" كروس أوفر العائلية الجديدة، وبذلك تصبح واحدة من سيارات العلامة الكورية الجنوبية التي تطرح محليًا لأول مرة محليًا في 2025.

ووفقًا للمعلن، تتوفر كيا سيلتون موديل 2025 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و250 ألف جنيه للفئة EX القياسية، ومليون و400 ألف جنيه للفئة Highline Turbo، ومليون و550 ألف جنيه للفئة Topline Turbo الأعلى تجهيزًا.

وبالكشف عن أسعارها الرسمية، توقع مراقبون أن تواجه كيا سيلتوس منافسة صعبة مع عدد من السيارات التي تنتمي لعلامات صينية وأوروبية ويابانية وتتوفر في السوق المصري بأسعار أقل نسبيًا من السيارة الكورية الجديدة.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات منافسة سعريًا لـ"كيا سيلتوس" الجديدة:

شيري تيجو 4 برو

تتوفر شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 900 ألف جنيه للفئة Comfort، و980 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و55 ألف جنيه للفئة Luxury Turbo.

رينو داستر

تتاح رينو داستر Facelift موديل 2026 بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و225 ألف جنيه للفئة Authentic، ومليون و325 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الأعلى تجهيزًا بمليون و400 ألف جنيه.

ستروين C3 إيركروس

تقدم السيارة ستروين C3 Aircross الخدمية موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و225 ألف جنيه للفئة Feel الأولى، ومليون و370 ألف جنيه للفئة Shine الأعلى تجهيزًا.

إم جي ZS

تتوفر السيارة إم جي ZS موديل 2026 بأربع فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ الأسعار من 990 ألف جنيه للفئة Comfort، والفئة Comfort Accessorized سعرها مليون و15 ألف جنيه، والفئة Luxury بمليون و40 ألف جنيه، والفئة Luxury Facelift MCE بمليون و80 ألف جنيه.

تويوتا أوربان كروز

تتاح السيارة تويوتا أوربان كروز موديل 2025 بفئتين من التجهيزات، ويقدمها الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بفئتين من التجهيزات خلال الشهر الجاري وذلك بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

