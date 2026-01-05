إعلان

"تويوتا كورولا" الجديدة.. توقعات بمبيعات غير مسبوقة عند طرحها بالأسواق

كتب : مصراوي

03:44 م 05/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا كورولا الاختبارية بأبواب Frameless
  • عرض 16 صورة
    مقدمة تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    سقف سيارة تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    عجلة قيادة تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    مؤخرة تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    صالون تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    كونسول تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    مقاعد تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    المقاعد الخلفية بتويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    خطوط تويوتا كورولا الاختبارية الجانبية
  • عرض 16 صورة
    مقصورة تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    من داخل جناح تويوتا في معرض طوكيو للسيارات 2026
  • عرض 16 صورة
    إطارات تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    خلفية تويوتا كورولا الاختبارية
  • عرض 16 صورة
    مقاعد مستقبلية لتويوتا كورولا الاختبارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شركة تويوتا موتورز عملاق صناعة السيارات الياباني، عن النسخة الاختبارية من أيقونتها "كورولا" سيدان العائلية، على هامش معرض طوكيو الدولي للسيارات 2026.

وتعد تويوتا كورولا السيارة الأكثر مبيعًا في العالم حيث تجاوز مجمل مبيعاتها منذ طرحها لأول مرة عام 1966 حاجز الـ50 مليون وحدة، وتنتشر حاليًا في أكثر من 150 دولة حول العالم.

وتعود نجاحات هذا النموذج من سيارات تويوتا، بحسب خبراء، إلى مزيج الموثوقية العالية، والكفاءة في استهلاك الوقود، والقيمة السعرية، ما جعلها خيارًا لقطاع عريض من المستهلكين في أسواق العالم.

وفي أول تعليق بعد طرحها، قالت تويوتا إن كورولا الاختبارية الجديدة هي محض رؤية واستشراف للمستقبل، متوقعة أن تحقق مبيعات غير مسبوقة عند طرحها رسميًا في الأسواق.

وبحسب موقع "Car and Driver" فإن تويوتا لم تؤكد رسميًا حتى الآن ما إذا كان هذا النموذج سيتم إنتاجه بشكل قياسي كما هو، إلا أن التصميم القوي يوحي بأن النسخة القادمة ستستوحي الكثير من هذا المفهوم.

وظهرت تويوتا كورولا الاختبارية في طوكيو بعدد من الميزات المستقبلية مثل شاشة الشحن المثبتة بجانب السيارة، ما يشير إلى إمكانية وجود نسخة كهربائية بالكامل، لكن تويوتا أشارت أيضًا إلى إمكانية توفرها بمحركات احتراق تقليدية وهجينة حتى الهجينة القابلة للشحن.

وتحمل الخطوط التصميمية لنسخة كورولا الاختبارية ملامح مستوحاة من طرازات بولستار ومن مجموعة بي إم دبليو "Neue Klasse"، في حين تدمج عناصر الإضاءة المميزة هوية تويوتا المعروفة باسم "hammerhead".

تأتي السيارة أيضًا مزودة بكل من المصابيح الأمامية والخلفية بشريط إضاءة ممتد يتضمن تفاصيل رقمية تشبه البكسلات، ما يعزز الطابع المستقبلي للسيارة.

ولم تكشف تويوتا عن المزيد من التفاصيل حول نموذج كورولا الاختباري، إلا إنها أوضحت أنه يعتمد على منصة مرنة متوافقة مع مجموعة واسعة من أنظمة الدفع.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

أسعار السيارات سيارات تويوتا تويوتا كورولا مبيعات السيارات معرض طوكيو للسيارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر
الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)
أخبار المحافظات

الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)
الحكومة ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي على إيجار العقارات لـ100 ألف جنيه
أخبار مصر

الحكومة ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي على إيجار العقارات لـ100 ألف جنيه

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس