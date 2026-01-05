"تويوتا كورولا" الجديدة.. توقعات بمبيعات غير مسبوقة عند طرحها بالأسواق

قبل الشراء.. هذه أرخص سيارة تقدمها أرك فوكس في مصر

كشفت شركة تويوتا موتورز عملاق صناعة السيارات الياباني، عن النسخة الاختبارية من أيقونتها "كورولا" سيدان العائلية، على هامش معرض طوكيو الدولي للسيارات 2026.

وتعد تويوتا كورولا السيارة الأكثر مبيعًا في العالم حيث تجاوز مجمل مبيعاتها منذ طرحها لأول مرة عام 1966 حاجز الـ50 مليون وحدة، وتنتشر حاليًا في أكثر من 150 دولة حول العالم.

وتعود نجاحات هذا النموذج من سيارات تويوتا، بحسب خبراء، إلى مزيج الموثوقية العالية، والكفاءة في استهلاك الوقود، والقيمة السعرية، ما جعلها خيارًا لقطاع عريض من المستهلكين في أسواق العالم.

وفي أول تعليق بعد طرحها، قالت تويوتا إن كورولا الاختبارية الجديدة هي محض رؤية واستشراف للمستقبل، متوقعة أن تحقق مبيعات غير مسبوقة عند طرحها رسميًا في الأسواق.

وبحسب موقع "Car and Driver" فإن تويوتا لم تؤكد رسميًا حتى الآن ما إذا كان هذا النموذج سيتم إنتاجه بشكل قياسي كما هو، إلا أن التصميم القوي يوحي بأن النسخة القادمة ستستوحي الكثير من هذا المفهوم.

وظهرت تويوتا كورولا الاختبارية في طوكيو بعدد من الميزات المستقبلية مثل شاشة الشحن المثبتة بجانب السيارة، ما يشير إلى إمكانية وجود نسخة كهربائية بالكامل، لكن تويوتا أشارت أيضًا إلى إمكانية توفرها بمحركات احتراق تقليدية وهجينة حتى الهجينة القابلة للشحن.

وتحمل الخطوط التصميمية لنسخة كورولا الاختبارية ملامح مستوحاة من طرازات بولستار ومن مجموعة بي إم دبليو "Neue Klasse"، في حين تدمج عناصر الإضاءة المميزة هوية تويوتا المعروفة باسم "hammerhead".

تأتي السيارة أيضًا مزودة بكل من المصابيح الأمامية والخلفية بشريط إضاءة ممتد يتضمن تفاصيل رقمية تشبه البكسلات، ما يعزز الطابع المستقبلي للسيارة.

ولم تكشف تويوتا عن المزيد من التفاصيل حول نموذج كورولا الاختباري، إلا إنها أوضحت أنه يعتمد على منصة مرنة متوافقة مع مجموعة واسعة من أنظمة الدفع.

