مازدا تطلق سيارتها CX-60 الجديدة رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة مازدا اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها CX-60 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أبرز التحديثات تتمثل في إضافة نظام المساعدة في حالات الطوارئ للسائق، والذي يعمل بالتكامل مع نظام مراقبة السائق، وهذا النظام قادر على رصد الحالات المفاجئة، بعدها يتولى السيطرة على السيارة تلقائيا، ويُخفِّض السرعة ويُوقف السيارة بأمان.

وبمجرد توقف السيارة، تُفتح الأبواب تلقائيا لتمكين فرق الإنقاذ من التدخل السريع.

كما تشتمل باقة التجهيزات الأساسية الآن على مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام

Smart Brake Support لتقليل آثار الاصطدامات الأمامية، ونظامEmergency Lane Keeping للمساعدة في البقاء داخل حارة السير، بالإضافة إلى مساعد تجنّب حركة المرور الأمامية.

كما يتوفر نظام Smart Brake Support Front Crossing مع تحذير من عبور حركة المرور أمام السيارة وكبح تلقائي عند وجود حركة عابرة في المقدمة، إلى جانب نظام خاص لدعم الوصلات الخاصة بالقطر Trailer Function.

وتوفر مازدا كذلك تقنيات إضافية، بعضها قياسي وبعضها اختياري، من بينها دعم تثبيت السرعة، بالإضافة إلى نظام ذكي للكبح عند عبور حركة مرور من الخلف.

وتتوفر باقة من ألوان الطلاء، منها لون معدني جديد باسم Polymetal Grey، ليحل محل لون Sonic Silver السابق.

أما خطوط التجهيز Homura وHomura Plus فتأتي الآن بمقصورة داخلية باللون البني الفاتح مع مقاعد من جلد Nappa بتطريز مميز ومقود ثنائي اللون من الجلد، إضافة إلى لوحة عدادات بتصميم يحاكي جلد الشمواه، كما تم تحسين العزل الصوتي داخل المقصورة من خلال استخدام زجاج عازل للصوت في الأبواب الأمامية.

وتتوفر عجلات معدنية خفيفة مقاس 20 بوصة جديدة لفئة Exclusive-Line بلون Metallic Silver.