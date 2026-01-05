مع اقتراب ساويرس من شراء "بوجاتي" الفرنسية.. تعرف على طرازاتها الخارقة

تسير أكثر من 1400 كم دون توقف.. قائمة بأسعار سيارات "Li Auto" بمصر

قبل الشراء.. هذه أرخص سيارة تقدمها أرك فوكس في مصر

قبل ساعات، نشرت صحيفة "Road & Track" الأمريكية المتخصصة في أخبار السيارات، تقريرًا عن مفاوضات تجريها شركة بورشه الألمانية مع عدد من الكيانات الاستثمارية لبيع حصتها البالغة 45% في مشروع بوجاتي ريماك.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، أن شركتي HOF Capital التي تعود ملكيتها إلى أحد أفراد عائلة ساويرس تسعى مع شركة أخرى لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة بورشه في علامة "بوجاتي" الفرنسية، مقابل نحو 1.2 مليار دولار.

وتعد بوجاتي الفرنسية واحدة من عمالقة صناعة السيارات السوبر رياضية الخارقة في العالم، وتقدم تشكلية كبيرة من السيارات محدودة الإنتاج وبتجاوز قوة بعضها حاجز 1500 حصان.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات الخارقة التي تقدمها علامة بوجاتي:

بوجاتي توربيون

تعتمد السيارة بوجاتي توربيون الجديدة التي تنتمي إلى فئة الهايبر كار على نظام دفع هجين يتكون من محرك احتراق داخلي و3 محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 1.324 كيلووات/1.800 حصان، وتنطلق من 0 إلى 100 كلم/س في 2.0 ثانية فقط، وسرعتها القصوى 445 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Tourbillon الخارقة ببطارية سعة 25 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 60 كلم، وتأتي بإصدار محدود يقتصر على 250 نسخة فقط.

بوجاتي شيرون

بوجاتي شيرون بفضل محرك W16 رباعي التربو، بقوة تتراوح بين 1500 إلى 1600 حصان، وعزم دوران 1600 نيوتن متر وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية، وتصل السيارة الخارقة لسرعة قصوى تتجاوز 400 كم/س، لتكون واحدة من أسرع السيارات في العالم.

بوجاتي ميسترال

تأتي بوجاتي ميسترال الخارقة بمحرك W16 سعة 8.0 لتر، بقوة 1578 حصان رباعي التربو، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.5 ثانية، وسرعة قصوى تتجاوز 419 كم/س.

بوجاتي بوليد

تقدم بوجاتي بوليد الخارقة بمحرك W16 تربو سعة 8.0 لتر، وعزم دوران يبلغ 1,179 نيوتن متر، ويبلغ وزن السيارة 1,450 كجم، وتنطلق من0 إلى 100 كم/ساعة في 2.2 ثانية فقط، وتصل لسرعتها القصوى 380 كم/ساعة.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. بريطانيا تفرض رسوم ازدحام على السيارات الكهربائية

شيفرولية سبارك الكهربائية تستعد للظهور الأول في مصر خلال أيام.. التفاصيل

أرخص سيارة مجمعة بمصر في مواجهة أرخص سيارة مستوردة.. أيهما تشتري؟