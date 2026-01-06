إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:51 ص 06/01/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 5-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6805 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5955 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5105 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2835 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 211680 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47640 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.61% إلى نحو 4444 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026