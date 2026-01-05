"الليد الصيني".. تزايد الشكاوى من "تعديل السيارات" وهذه عقوبة مستخدمه

شهدت الأيام الماضية تصاعد شكاوى مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الانتشار الواسع لاستخدام لمبات الإضاءة LED فائقة الإبهار، التي يلجأ إليها بعض السائقين بالمخالفة لقواعد السلامة المرورية.

وأثار الاستخدام المتزايد لإضاءات الـLED وبخاصة الصينية منخفضة السعر، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل بمصر، إذ يرى البعض أنها تسهم في تحسين الرؤية ليلًا على الطرق سيئة الإضاءة، مستندين إلى أن السيارات الحديثة تطرح في الأسواق مزودة بإضاءات LED بشكل قياسي.

في المقابل، حذر معارضو استخدامها من خطورتها البالغة، مؤكدين أنها تتسبب في إبهار شديد لسائقي السيارات المواجهة، يؤدي إلى فقدان القدرة على الرؤية لعدة ثوانٍ، وهي مدة كافية لوقوع حوادث قاتلة.

ويجرم قانون المرور في كثير من الحالات استخدام مصابيح LED المعدلة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، خاصة تلك التي تصدر إضاءة مبهرة قد تسبب ما يُعرف بـ"العمى المؤقت" لبقية مستخدمي الطريق.

ووفقًا للقانون، يعاقب مستخدم هذه الإضاءات المخالفة بالغرامة المالية ومصادرة الأجهزة، باعتبارها تعديلًا غير مصرح به على منظومة الإضاءة الأصلية للمركبة.

وتنص المادة (72) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على حظر إجراء أي تعديل في تصميم المركبة أو أجزائها أو تجهيزاتها الأساسية، بما يؤثر على عوامل الأمن والسلامة، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

في المقابل، لا تعد السيارات المزودة بإضاءات LED معتمدة من الشركة المُصنِّعة مخالفة للقانون، لكونها مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، ولا ينتج عنها مخاطر الإبهار الحاد المرتبط باللمبات غير المطابقة.

وتتميز أنظمة الإضاءة LED المجهزة مسبقًا في السيارات الحديثة بمستوى أعلى من السطوع وتوزيع أفضل للإضاءة، ما يعزز الرؤية الليلية ويرفع معدلات الأمان، إلى جانب كفاءتها في استهلاك الطاقة وطول عمرها الافتراضي، ما ينعكس على خفض استهلاك الوقود والحاجة إلى الاستبدال المتكرر.

وتتوفر لمبات الـLED بأنواع وتقنيات مختلفة، مثل (CSP وCOB)، وبدرجات حرارة لونية تتراوح بين 3000 و6500 كلفن، لتناسب استخدامات متعددة، إلا أن معظم المتداول منها في الأسواق يفتقر إلى أدنى معايير السلامة.

وساهم إغراق أسواق قطع الغيار بمصابيح LED رخيصة الثمن، تبدأ أسعارها من نحو 29 جنيهًا، وفقًا لإعلانات متداولة على منصات البيع الإلكترونية، في انتشار هذه الظاهرة بين سائقي السيارات والدراجات النارية.

ويصف مواطنون هذه التعديلات العشوائية بأنها "قنابل موقوتة" تسير على الطرق، لا تحتاج سوى لثوانٍ من التشغيل لتتحول إلى خطر قاتل يهدد سلامة الجميع.

إلى ذلك حذر محمود عزازي، خبير صيانة السيارات من مخاطر استخدام لمبات LED منخفضة السعر المنتشرة بالأسواق، وذلك لخطورتها على السيارة نفسها حيث يؤدي عدم استقرار التيار الذي تسببه هذه المصابيح في احتراق "كنترول" السيارة.

