طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية في مصر رسميًا خلال أيام.. التفاصيل

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet التجارية في مصر، لتقديم النسخة الكهربائية من السيارة كابتيفا الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV العائلية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الأمريكية عن تسجيل حضورها رسميًا في قطاع السيارات الكهربائية بتقديم شيفرولية كابتيفا الكهربائية على هامش حفل سيقام بالقاهرة خلال أيام قليلة.

ولم تعلن الشركة الأمريكية ووكيلها المحلي حتى الآن عن تفاصيل النسخة الجديدة من "شيفرولية كابتيفا" الكهربائية التي ستقدمها لعملاء السوق المصري.

عالميًا، تقدم شيفرولية كابتيفا الكهربائية بمحرك سعة 60 كيلوواط/ساعة يولد 201 حصان و 310 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى سير يصل 415 كم بالشحنة الواحدة (وفقًا لمعايير NEDC). ونظام فرامل استرجاعي بثلاثة مستويات لاستعادة الطاقة.

يبلغ طول كابتيفا الكهربائية 4.740 ملم، وعرضها الكلي 1.890 ملم، وارتفاع إجمالي 1.680 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.800 ملم، ومساحة تخزين خلفية 610 لتر مكعبًا.

تأتي كابتيفا الكهربائية بواجهة أمامية انسيابية، ومصابيح LED، وشبكة أمامية مغلقة؛ وفي المقصورة شاشة معلومات وترفيه 15.6 بوصة، شاشة عدادات 8.8 بوصة، مقصورة بتصميم بسيط وعصري.