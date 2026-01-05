للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026

شيفرولية سبارك الكهربائية تستعد للظهور الأول في مصر خلال أيام.. التفاصيل

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، السيارة رينو تاليانت خلال شهر يناير الجاري لعملاء السوق المحلي بفئتين من التجهيزات.

وتعد تاليانت أرخص سيارة أوروبية في مصر حيث يقدمها وكيل رينو الفرنسية بأسعار رسمية تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، والفئة الثانية Techno سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت الفرنسية المستوردة على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان العائلية 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وقاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

