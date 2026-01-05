إعلان

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026

كتب : مصراوي

04:59 م 05/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مقصورة رينو تاليانت
  • عرض 5 صورة
    رينو تاليانت
  • عرض 5 صورة
    رينو تاليانت
  • عرض 5 صورة
    تاليانت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، السيارة رينو تاليانت خلال شهر يناير الجاري لعملاء السوق المحلي بفئتين من التجهيزات.

وتعد تاليانت أرخص سيارة أوروبية في مصر حيث يقدمها وكيل رينو الفرنسية بأسعار رسمية تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، والفئة الثانية Techno سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت الفرنسية المستوردة على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان العائلية 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وقاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

السيارات الأوروبية أسعار السيارات سيارات رينو رينو تاليانت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟
علاقات

هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
مكالمة الموت.. كيف خططت ميادة لقتل زوجها واستمتعت بالجريمة عبر الهاتف؟
حوادث وقضايا

مكالمة الموت.. كيف خططت ميادة لقتل زوجها واستمتعت بالجريمة عبر الهاتف؟
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة
أخبار المحافظات

"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025