شبيهة بالبشر.. هيونداي تٌخطط للاستعانة بروبوتات بمصنعها في أمريكا

كتب : مصراوي

03:27 ص 06/01/2026

شركة هيونداي

وكالات

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، إنها تخطط للاستعانة بروبوتات شبيهة بالبشر في مصنعها بولاية جورجيا الأمريكية ابتداء من 2028، في خطوة نحو تحويل مهام التصنيع عالية المخاطر والمتكررة إلى النظام الآلي.

كشفت هيوندايالشركة النقاب عن نسخة الإنتاج من الروبوت "أطلس" الشبيه بالبشر الذي طورته وحدتها بوسطن ديناميكس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس.

ولم تكشف الشركة عن حجم الروبوتات أو تكلفتها، لكنها قالت في بيان: "إنها تهدف إلى استخدامها في جميع مواقع التصنيع التابعة لها ضمن حملة الذكاء الاصطناعي المادي".

وأوضحت الشركة، أن الروبوتات ستبدأ بتنفيذ مهام ترتيب المكونات والأجزاء من أجل التجميع بدءا من 2028، مع توسيع نطاق التطبيقات تدريجيا بعد التحقق من مزايا السلامة والجودة.

وقالت الشركة، إن الروبوتات صممت لتقليل الإجهاد البدني على العمال من خلال تولي مهام عالية الخطورة ومتكررة، مما يمهد الطريق لاستخدامها على نطاق أوسع في البيئات الصناعية.

وأشارت إلى أنها تعمل على تسريع عملية التطوير في هذا المجال عبر شراكات مع قادة عالميين في الذكاء الاصطناعي، مثل إنفيديا وجوجل، بهدف تحسين السلامة والكفاءة وضمان إمكان نشر الروبوتات في العالم الحقيقي، وفقا للغد.

هيونداي شركة هيونداي كوريا الجنوبية روبوتات مصنع هيونداي في أمريكا أمريكا

