إعلان

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

09:33 م 05/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حنان مطاوع مع فريق العمل
  • عرض 4 صورة
    حنان مطاوع وسلوى خطاب
  • عرض 4 صورة
    حنان مطاوع وخالد سليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة حنان مطاوع الترويج لمسلسلها "المصيدة" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت حنان مطاوع صور من كواليس التصوير عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت خلالها مع نجوم وفريق عمل المسلسل منهم الفنان خالد سليم، والفنانة سلوى خطاب.

وكتبت حنان مطاوع على الصور: "المصيدة رمضان 2026، مسلسل مختلف وفيه تحديات كتير، يارب يعجبكوا.

حنان مطاوع تشارك محمد إمام بطولة مسلسل "الكينج"

تشارك الفنانة حنان مطاوع الفنان محمد إمام بطولة مسلسل "الكينج" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشاركهما البطولة كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا:
بعد لحظات مرعبة بالطائرة. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

حنان مطاوع مسلسل المصيدة رمضان 2026 فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شئون عربية و دولية

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
شئون عربية و دولية

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026