كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة حنان مطاوع الترويج لمسلسلها "المصيدة" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت حنان مطاوع صور من كواليس التصوير عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت خلالها مع نجوم وفريق عمل المسلسل منهم الفنان خالد سليم، والفنانة سلوى خطاب.

وكتبت حنان مطاوع على الصور: "المصيدة رمضان 2026، مسلسل مختلف وفيه تحديات كتير، يارب يعجبكوا.

حنان مطاوع تشارك محمد إمام بطولة مسلسل "الكينج"

تشارك الفنانة حنان مطاوع الفنان محمد إمام بطولة مسلسل "الكينج" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشاركهما البطولة كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

