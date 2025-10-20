فساتين جريئة وساحرة.. الأسود يسيطر على إطلالات الجونة

السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

سيطر اللون الأسود على إطلالات نجمات الفن خلال ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث اختارت العديد من الفنانات ارتداء فساتين سوداء بتصميمات متنوعة بين الجرأة والأناقة.

وفيما يلي أبرز الإطلالات التي تألقت باللون الأسود:

شيرين رضا

خطفت الفنانة شيرين رضا الأنظار بفستان أسود قصير بتصميم الكم الواحد، نسقته مع كلاتش أحمر وحذاء ذهبي، واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود.

نيللي كريم

أطلت الفنانة نيللي كريم بفستان أسود طويل بتصميم "الميرميد" الجريء، جاء من دون بطانة في أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة.

هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة مرتدية فستان طويل أسود بقصة "الكب"، مزينا بورود عند منطقة الصدر، واختارت وضع مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

أمينة خليل

تألقت أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم "ميتالك"، تميز برقبة مربعة، ضيق من الأعلى ومنفوش من الأسفل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا ناعما، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة.

مي سليم

جاءت إطلالة الفنانة مي سليم بفستان أسود طويل بتصميم "أوف شولدر"، نسقته مع حذاء بنفس اللون، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه، خاتم، وحلق.

شيري عادل

ظهرت الفنانة شيري عادل بفستان أسود بتصميم "كب"، نسقته مع حقيبة يد ذهبية، واختارت مكياجا ترابيا مع شعر منسدل، وأضفت لمسة فاخرة بمجوهرات ماسية مكونة من عقد وحلق، وخاتم.

ميس حمدان

لفتت ميس حمدان الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا بقصة ضيقة وفتحة ساق جانبية، كما جاء الفستان بصيحة "الكب" بحمالة واحدة ومن دون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر قصيرة، وأكملت الإطلالة بكلاتش فضي.

