كالفراشة.. مي الغيطي بإطلالة بريئة في ثالث أيام مهرجان الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

ظهرت الفنانة مي الغيطي، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مي فستانا قصيرا باللون الذهب اللامع، مزين بالورود بنفس اللون، بدت فيه بملاح البراءة وكأنها في المرحلة الإعدادية.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، فيما جعلتها تفاصيل الفستان تبدو كالفراشة.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من وحلق، وخاتم.