رانيا يوسف بفستان مكشوف.. أجرأ إطلالات النجمات في ختام الجونة

حرصت النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، إلا أن بعضهن اخترن تصميمات جريئة.

فيما يلي، أجرأ إطلالات النجمات في ختام الجونة السينمائي:



رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.



داليا شوقي

اختارت الفنانة داليا شوقي الظهور بفستان ملفت باللون الأزرق بقصة الكب، ومزين بتطريزات لامعة، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ووضعت مكياجا بدرجات النيود.



آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، إذ ارتدت

فستانا طويلا باللون الأخضر الفسفوري، مكشوفا عند منطقة الصدر وشفافا من أسفل، وتصميمه بصيحة "الشراشيب"، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

أسماء جلال

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا طويلا باللون الوردي تميز بأنه بقصة ضيقة وانسايبة على الجسم، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.



نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



ناهد السباعي

بينما ارتدت الفنانة ناهد السباعي فستانا طويلا كب، بفتحة ساق من الأسفل باللون الأبيض اللامع، كما جاء التصميم بفستان ضيق على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وعقد.

رنا رئيس

كما أطلت الفنانة رنا رئيس مرتدية فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، وجاء تصميمه مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.